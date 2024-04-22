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لا تُفوّت الفرصة.. رابط وطريقة التقديم على وظائف "الضريبة والجمارك"

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت #هيئة_الزكاة_والضريبة والجمارك، عن طرح 13 وظيفة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيس في مدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

1 - محلل مالي.
2 - كبير محققي التهرب.
3 - محلل اقتصادي أول.
4 - مدير دفتر الأستاذ العام.
5 - أخصائي الرواتب والمزايا.
6 - أخصائي ضمان الإيرادات.
7 - أخصائي أول تجربة العملاء.
8 - أخصائي دراسات وأبحاث أول.
9 - مدير البحوث والدراسات الضريبية.
10 - خبير رئيس في إدارة الموارد البشرية.
11 - أخصائي رئيس تحليل أعمال تقنية المعلومات.
12 - أخصائي أول لتخطيط التطوير التنظيمي والقوى العاملة.
13 - مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات وتخطيط الشبكات.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- التسويق
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الاتصالات
- الإحصائيات
- الرياضيات
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- تصميم الجرافيك
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة العلاقات العامة
- أو ما يعادلهم.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 من رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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