لا تُفوّت الفرصة.. رابط وطريقة التقديم على وظائف "الضريبة والجمارك"

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أعلنت #هيئة_الزكاة_والضريبة والجمارك، عن طرح 13 وظيفة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في
مقرها الرئيس في مدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
رابط
وطريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك1 -
محلل مالي.
2 - كبير محققي التهرب.
3 - محلل اقتصادي أول.
4 - مدير دفتر الأستاذ العام.
5 - أخصائي الرواتب والمزايا.
6 - أخصائي ضمان الإيرادات.
7 - أخصائي أول تجربة العملاء.
8 - أخصائي دراسات وأبحاث أول.
9 - مدير البحوث والدراسات الضريبية.
10 - خبير رئيس في إدارة الموارد البشرية.
11 - أخصائي رئيس تحليل أعمال تقنية المعلومات.
12 - أخصائي أول لتخطيط التطوير التنظيمي والقوى العاملة.
13 - مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات وتخطيط الشبكات.
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- التسويق
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الاتصالات
- الإحصائيات
- الرياضيات
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- تصميم الجرافيك
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة العلاقات العامة
- أو ما يعادلهم.