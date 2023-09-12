لا تشترط الخبرة.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظيفة (موظف إداري) في مقرها بمدينة (الرياض) لحملة الدبلوم فأعلى على النحو التالي:
موظف إداري (الرياض)
الشروط
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- حاصل على الدبلوم فأعلى في التخصصات الإدارية ويفضل (إدارة أعمال، إدارة عامة، سكرتارية، إدارة مكتبية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم.
- لا يشترط الخبرة (يفضل من لديهم خبرة سنة فأعلى).
- إجادة اللغة الإنجليزية (STEP : 75 ) (IELTS : 5) ) أو TOFEL (IBT : 51) (PBT : 466).
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
- تنفيذ وتقديم الدعم الإداري اليومي للإدارة أو القسم وخدمة التصوير عن الحاجة.
المهام الوظيفية
- تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج القسم وتسجيل وتتبع الاتصالات الواردة والصادرة.
- اعداد تقارير وتحليل البيانات الأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية كما هو مطلوب.
- إدارة الجداول الزمنية التنفيذية وضمان اتخاذ الترتيبات اللوجستية للاجتماعات والزيارات الميدانية.
- ترتيب المكالمات الجماعية وجدولة الاجتماعات.
- إعداد تصاريح السفر وضمان أن جميع المواعيد أو الاجتماعات محجوزة بشكل صحيح.
- الرد على جميع المكالمات الواردة وتحويلها.
- إدارة الاستفسارات اليومية الروتينية والرجوع إلى الشخص المناسب لاتخاذ اجراءات فورية.
- طلب اللوازم المكتبية وطلب صيانة المعدات ومتابعتها.
- المساعدة في صيانة قاعدة البيانات ونظام الملفات الإلكترونية والنسخ الورقية.
- استلام وفحص وتسجيل وتوزيع وتحديد اولويات البريد الوارد الالكتروني والعادي.