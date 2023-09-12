لا تشترط الخبرة.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظيفة (موظف إداري) في مقرها بمدينة (الرياض) لحملة الدبلوم فأعلى على النحو التالي: اضافة اعلان



موظف إداري (الرياض)

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المهام الوظيفية





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