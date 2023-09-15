لأصحاب العقارات.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

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قال حساب المواطن، إنه يتعين على أصحاب الأصول العقارية الإفصاح عن عوائدهم المالية في بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم. اضافة اعلان

وأضاف في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر منصة "إكس": "في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك".

الخطوات



في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الإستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z September 15, 2023

وحدد ذلك الخطوات في الخطوات التالية:-اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك.-كتابة مصدر الدخل (أصول عقارية).-سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

