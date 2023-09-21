لأصحاب العقارات.. تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم

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قال حساب المواطن، إنه يتعين على أصحاب الأصول العقارية الإفصاح عن عوائدهم المالية في بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم. اضافة اعلان

وأضاف في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر منصة "إكس": "في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك".

وحدد ذلك في الخطوات التالية:

-اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك.

-كتابة مصدر الدخل (أصول عقارية).

-سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.



في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابه واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z September 20, 2023

حساب المواطن



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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

