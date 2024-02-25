لأداء المناسك بسهولة.. 3 خطوات مهمة أثناء إصدار تصريح العمرة قبل القدوم

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وجهت وزارة الحج والعمرة تنبيها للمعتمرين بشأن أداء المناسك بيسر وطمأنينة، حيث ينبغي مراعاة عدة أمور مع إصدار تصريح العمرة قبل القدوم.



خطوات إصدار تصريح العمرة قبل القدوم:



تنبيه مهم بشأن التصوير في المشاعر المقدسة



وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس" :" إصدار تصريح العمرة قبل القدوم يسهل دخول المسجد الحرام، وأداء المناسك بطمأنينة".وأوضحت الوزارة أن خطوات إصدار تصريح العمرة قبل القدوم كالآتي:1-احجز قبل وقت كاف.2- تجنب الأوقات المزدحمة.3- التزم بموعد التصريح.وقبل أيام أصدرت وزارة الحج والعمرة، تنبيهًا عاجلًا بشأن التصوير في المشاعر المقدسة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس، أن للتصوير في الحرمين الشريفين آدابٌ نلتزم بها، تجنبًا للزحام، ومراعاةً لحركة المعتمرين والزوّار.وبينت أنه لابد من الالتزام بآداب التصوير في الحرم المكي، وذلك في إطار حرصها على ضمان إقامة شعائر الحج والعمرة في أجواء روحانية وإيمانية، حفاظًا على روحانية المكان وتحقيق أقصى قدر من الراحة والطمأنينة للجميع.