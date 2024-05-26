كيف يمكن حذف أحد أفراد العائلة من حساب رب الأسرة في حساب المواطن؟

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حدد حساب المواطن، خطوات حذف أحد أفراد العائلة من حساب رب الأسرة في برنامج الدعم.

وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه".

وردًا على استدراك السائل، بأن رب الأسرة لديه ابن استقل وتزوج؟، أجاب البرنامج بأنه "في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للتابع في الأحوال المدنية إلى "متزوج" ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل" لدى رب الأسرة ولا يلزمه حذفه".

