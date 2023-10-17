كيف يمكنك الدخول مجددا لحساب المواطن بعد حذفه؟

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كشف حساب خدمة المستفيدين عن المدة والطريقة التي يتم فيها التسجيل مجددا في حساب المواطن بعد حذفه.





التسجيل في حساب المواطن بعد حذفه:

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توقف دعمه في حساب المواطن:

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تفاعل مع استفسار من قبل أحد المواطنين والذي تساءل فيه قائلا :" أقدر أحذف حسابي ولو حذفته متى أقدر أسجل؟ ".وجاء الرد : " بإمكانك حذف الحساب عن طريق البوابة الالكترونية (تسجيل دخول ، بيانات المستفيد ) والضغط على حذف الحساب".وأوضح أنه في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa .ايضا أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطن توقف استحقاقه في دعم المواطن منذ 2020.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"أنا متوقف عني الدعم من 2020 .. وكنت أعزب وما ينزل لي شي.. و الآن انا متزوج وتم تحديث بيناتي وتم تأهيلي هل يتم تعويضي لسنوات الماضية بشكل رجعي أو خلاص راحت عليّ".وجاء الرد :" حياك الله.. في حال تم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة ، ويتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية".