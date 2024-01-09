كيف يتم فسخ عقد التمويل العقاري .. وما الشروط المطلوبة حال رغبة العميل تغيير البنك؟

أ أ

تقدم العديد من البنوك برامج تمويلية مختلفة لعملاء "التمويل العقاري"، ولكن قد يرغب أحد المواطنين في فسخ تعاقده مع البنك والانتقال لآخر طالما وجد أن ذلك في صالحه. اضافة اعلان



بعض البنوك تتيح عملية الانتقال منها وإليها بسهولة والبعض الآخر شروطه صعبة ومعقدة، ولكن هناك خطوات مهمة وضرورية لفسخ التعاقد.





كيفية فسخ عقد تمويل عقاري:



شروط فسخ عقد تمويل تجاري الراجحي



إذا كنت من عملاء بنك الراجحي فيجب عليك اتباع الخطوات التالية:1- العميل الذي يرغب في فسخ العقد يجب عليه القيام بتقديم طلب ورقي إلى البنك، من خلال يقوم بتوضيح رغبته في فسخ عقد التمويل وإيقاف الدعم المقدم له من الصندوق العقاري.2- سوف يقوم البنك بتعيين حارس قضائي أو إداري لكي يتعامل مع العميل ويوضح له كافة الإجراءات، وذلك في حال لم يتمكن العميل من سداد الأقساط المستحقة عليه،3- إذا كان العميل لديه رغبة في تعديل الشروط المتفق عليها أو بنود العقد، حين ذلك يتوجب عليه تقديم تلك التعديلات التي يرغب بها في طلب للبنك، علمًا بأنه ينبغي أن يتم موافقة البنك على التعديل.4- يسحب العقار من الورثة، وذلك في حالة وفاة العميل.في حال ليس للعميل القدرة على سداد المبالغ المطلوبة من بداية تاريخ العقد مع البنك حتى تاريخ انتهائه، مع إلزام العميل بدفع أي غرامات تم فرضها عليه خلال فترة التعاقد، حين ذلك يتم فسخ عقد التمويل العقاري.كما أنه حال قام العميل بمخالفة الشروط المتفق عليها في العقد بينك وبين البنك، ولم يقوم بتصحيح الوضع في خلال 30 يوم، حين ذلك سوف يفسخ البنك التعاقد.أيضًا يعتبر العقد باطلاً، حال وجد البنك أخطاء في المستندات المقدمة من قبل العميل.