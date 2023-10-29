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كيف نعتمر عند هطول الأمطار؟.. نصائح مهمة لا تفوتك

الكعبة - أمطار
أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام
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قدمت وزارة الحج والعمرة، نصائح للراغبين في أداء نسك العمرة وقت هطول الأمطار.
وتتضمن النصائح، الاطلاع على معلومات الأرصاد، إلى جانب تجهيز حذاء يمنع الانزلاق في الساحات الخارجية.اضافة اعلان
كما نصحت بإتمام الطواف في الأدوار العلوية المغلقة عند اشتداد المطر، واتباع توجيهات المرشدين ورجال الأمن، داعية إلى التوقف فورًا والاستئناف بعد المطر عند وجود عارض صحي.

قبل الذهاب للعمرة

- الاطلاع على معلومات الأرصاد.
- تجهيز حذاء يمنع الانزلاق في الساحات الخارجية.
- إحضار مظلة تناسب أجواء المطر.
- ارتداء ملابس أو سترات تعزل الماء عن الجسم (للنساء).

إجراءات وقائية أثناء نزول المطر

- تثبيت خطى القدمين أثناء الطواف.
- إتمام الطواف في الأدوار العلوية المغلقة عند اشتداد المطر.
- التوقف فورًا والاستئناف بعد المطر عند وجود عارض صحي.
- خلع جوارب القدمين لتفادي الانزلاق.
- اتباع توجيهات المرشدين ورجال الأمن.
- عدم شرب ماء المطر من الأرضيات والأسطح الملوثة.

أمطار في مكة ومناطق أخرى

وتشهد مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، والجوف، هطول أمطار متوسطة وغزيرة ابتداء من اليوم، يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد.

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