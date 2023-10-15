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صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تعرف الحد المانع في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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كشف حساب المواطن عن آلية معرفة الحد المانع في برنامج الدعم. 
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لمعرفة الحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا) ".اضافة اعلان
وأضاف: "ويلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه".

تعديلات حساب المواطن 

وكان البرنامج أعلن عن تعديلات فيما يتعلق بشروط الحصول على دعم حساب المواطن، تتضمن:
تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
 وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
 يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م - قد بلغت 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع.

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