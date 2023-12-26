كيف تحصل على قطعة أرض في مخططات "سكني"؟

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أعلن برنامج "سكني" لراغبي التقديم على الأراضي، زيارة صفحة مخططات الأراضي السكنية للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمخططات المتاحة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد البرنامج: أنه يمكن الحجز في المخطط المناسب في حال وجود شاغر، وسنعمل على توفير المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





بشرى من وزارة الإسكان في العام الجديد 2024



أكثر من مليون ونصف أسرة استفادت من الحلول السكنية



أراض مجانية للأهالي في المناطق



105 آلاف أسرة تستفيد من جميع الحلول السكنية في 2024



من جهته، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، أن الوزارة ستعمل على تحقيق مزيد من المخرجات تحت رؤية المملكة 2030 خلال الفترة المقبلة.وأوضح المتحدث، أن أكثر من مليون ونصف أسرة سعودية استفادت من الحلول السكنية التي توفرها الوزارة عبر برنامج سكني وتحت مظلة الإسكان.وأشار إلى تنوع هذه الحلول السكنية التي شملت إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالتعاون مع المطورين العقاريين وتحت إشراف الشركة الوطنية للإسكان.علاو على إمكانية البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وأيضًا الحصول على الأرض المجانية التي نوفرها لأهالينا في هذه المناطق.ولفت المتحدث إلى أن الوزارة تخطط لرفع نسبة التملك السكني إلى 65% في عام 2025 والوصول بها إلى 70% في عام 2023.وفيما يتعلق بتعزيز المعروض العقاري، أوضح السويلم أنه تم طرح أكثر من 160 ألف وحدة سكنية، ما بين الشقق والفلل بأسعار تبدأ من 300 ألف ريالوبين أنه في عام 2023 استفادت 100 ألف أسرة من مشاريع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن المستهدف في عام 2024 أن تستفيد 105 آلاف أسرة من جميع الحلول والخيارات.وقال السويلم، إنه تم إدراج فئة الأعزب على مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة مؤخرًا، للاستفادة من برنامج سكني المعمول به حاليًا.