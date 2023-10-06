كيف تحصل على القسط الميسر من سكني؟.. تعرف على الخطوات والشروط

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كشف برنامج سكني عن تفاصيل برنامج القسط الميسر، والذي يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية، حيث يتم تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.





ما هو القسط الميسر؟





تم إطلاق منتج القسط الميسر والذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة، وللاستفادة من القسط الميسر يمكنك عزيزي المستفيد التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، وبإمكانك معرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: مرحباً،تم إطلاق منتج القسط الميسر والذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة، وللاستفادة من القسط الميسر يمكنك عزيزي المستفيد التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، وبإمكانك معرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://t.co/JNnhfHkJfc October 5, 2023

ما آلية الاستفادة من القسط الميسر؟



لمن يُقدّم هذا الدعم؟



ما مميزاته؟





كيف يمكنك الاستفادة من منتج القسط الميسر؟



المستندات المطلوبة



المشاريع المدرجة ضمن القسط الميسر



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يهدف منتج القسط الميسر إلى تقديم دعم إضافي لمستحقي الدعم السكني عبر تخفيض قيمة الوحدة السكنية إلى 100 ألف ريال بحد أقصى، على ألا يتجاوز صافي دخل المستفيد 7000 ريال.يمكن الاستفادة من القسط الميسر على عدد من مشاريع البيع على الخارطة، من خلال التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، ويمكن الاطلاع على المشاريع المتاحة للقسط الميسر عبر صفحة المنتج في منصة سكني.لمستفيدي برنامج الدعم السكني الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 3,000 ريال سعودي ولا يتجاوز صافي 7000 ريال سعودي.-الدعم يطبق لوحدات مشاريع تحت الإنشاء فقط.قسط شهري ميسر يبدأ من 850 ريالاً سعوديًا.-الاستفادة من برنامج الضمانات.يمكن زيارة مركز سكني الشامل للاطلاع على المشاريع والوحدات وبدء رحلة التملك.- تعريف بالراتب.-كشف للحساب البنكي لآخر ثلاثة أشهر.- اسم المشروع: الدمام- تمكين- نعمى.المنطقة: الشرقية.مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: الدمام - بيوت تلال - تلال العقارية.المنطقة: الشرقية.مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- اسم المشروع: الدمام - تمكين - نعمى 2.

المنطقة: الشرقية.

مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر.

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- اسم المشروع: الدمام - شركة سمو العقارية - الأعالي.

المنطقة: الشرقية.

مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر.

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- اسم المشروع: الدمام - شركة مايا للاستثمار والتطوير العقاري - ريفان.

المنطقة: الشرقية.

مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر.

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- اسم المشروع: المدينة المنورة - دار للتطوير العقاري - دار طيبة

المنطقة: المدينة المنورة

مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة

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- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 1

المنطقة: المدينة المنورة

مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة

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- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 2

المنطقة: المدينة المنورة

مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة

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- اسم المشروع: تبوك - منازل العصرية - درة تبوك

المنطقة: تبوك

مركز البيع: مركز مبيعات المطور

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- اسم المشروع: جدة - أبياتنا التطويرية - أبياتنا هيلز

المنطقة: مكة المكرمة

مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة

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- اسم المشروع: جدة - جدارة العقارية - أعالي جدة

المنطقة: مكة المكرمة

مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة

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- اسم المشروع: جدة - شركة الديار العربية للتطوير العقاري - بوفارديا فيو

المنطقة: مكة المكرمة

مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة



