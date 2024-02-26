كيف تتجنب الوقوع في فخ نصب المكاتب فيما يخص الابتعاث للخارج؟

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يشكو بعض الراغبين في الابتعاث للدراسة بالخارج من تعرضهم للنصب على يد مكاتب تدّعي تخصصها في إنهاء أوراق القبول والسفر للطلاب.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "يمكن للطالب أن يتقدم مباشرة للمؤسسة التعليمية إلكترونيًا بعد تحقيق متطلبات القبول، كما يمكنه مراسلة مكتب القبولات في المؤسسة للاستفسار عن ذلك".





يمكن للطالب أن يتقدم مباشرة للمؤسسة التعليمية إلكترونيا بعد تحقيق متطلبات القبول كما يمكنه مراسلة مكتب القبولات في المؤسسة للاستفسار عن ذلك .

بالتوفيق . @h335588o أهلاً بك :يمكن للطالب أن يتقدم مباشرة للمؤسسة التعليمية إلكترونيا بعد تحقيق متطلبات القبول كما يمكنه مراسلة مكتب القبولات في المؤسسة للاستفسار عن ذلك .بالتوفيق . February 25, 2024

شروط الابتعاث للخارج



المستندات المطلوبة



ويمكن للطلاب الراغبين في الابتعاث للخارج التقدم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحصول على بعثة خارجية.وفيما يلي الشروط:أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.أن يكون لدى المتقدم قبول من إحدى المؤسسات التعليمية المحددة وفق الشروط الخاصة بكل مسار.أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة لسنة التقديم على الابتعاث وفق الشروط الخاصة بكل مسار.أن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار.أن تنطبق على البرنامج المقبول فيه الضوابط المقرة لكل مسار.أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث.اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة ومنع التكدس بوزارة التعليم.لا يجوز ابتعاث من هو على رأس بعثة حاليًا وبعثته مستمرة ولكن يسمح له بالتقديمصورة (I-20) للدارسين في أمريكا فقط، صورة جواز السفر للمرشح، والمرافقين (جواز مستقل لكل فرد)، صورة من بطاقة الهوية الوطنية، أو صورة سجل الأسرة للمرشحة.صورة سجل الأسرة للمرشح المتزوج، صورة من اتفاقية الطالب مع جهة التوظيف، صورة شهادة الثانوية العامة.صورة معادلة الشهادة الثانوية العامة إذا كانت من خارج المملكة، صورة شهادة اختبار القدرات لطلاب المرحلة الثانوية، صورة شهادة الاختبار التحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية.صورة وثيقة التخرج لمرحلة الزمالة والدراسات العليا، صورة معادلة الشهادة إذا كانت من خارج المملكة، صورة إنهاء سنة الامتياز لتخصصات الطب والعلوم الطبية.