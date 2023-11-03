كيفية حساب معاش الوفاة في نظام التأمينات ونصيب الورثة

أ أ

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، احتساب معاش الوفاة في نظام التأمينات ونصيب الورثة منه.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول ما إذا كان يتم رفع معاش التأمينات نتيجة غلاء المعيشة: "يمكنك زيارة الرابط التالي لمعرفة طريقة حساب معاش الوفاة في نظام التأمينات الاجتماعية ونصيب الورثة: (من هنا)".

اضافة اعلان

نسعد بخدمتك. حياك الله ، يمكنك زيارة الرابط التالي لمعرفة طريقة حساب معاش الوفاة في نظام التأمينات الاجتماعية ونصيب الورثة : ⁦ https://t.co/HAJnyDxWIr نسعد بخدمتك. November 3, 2023





معاش الوفاة



- يستحق أفراد عائلة المشترك المتوفى المعاش في الحالات الآتية:إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني.إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيًا كانت مدة الاشتراك.- يحسب معاش الوفاة بالنسبة للمشترك المتوفى وهو على رأس العمل بنفس طريقة حساب معاش العجز غير المهني، على ألا يقل عن (1.983.75) ريال.- في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام؛ فإن أفراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو (60) شهرًا على الأقل، مع إضافة المدة المكملة لـ (120) شهرًا، يتم تأدية قيمتها.