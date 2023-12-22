كيفية حساب المعاش والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كيفية حساب المعاش والمستحقات التامينية في نظام التامينات الاجتماعية.





طريقة حساب معاش التقاعد اضافة اعلان





يمكنك الإطلاع على طريقة حساب المعاش والمستحقات التامينية في نظام التامينات الاجتماعية:

نسعد بخدمتك. حياك الله،يمكنك الإطلاع على طريقة حساب المعاش والمستحقات التامينية في نظام التامينات الاجتماعية: https://t.co/MCWYriGDud نسعد بخدمتك. December 22, 2023

ماهي شروط صرف معاش التقاعد؟



متى يبدأ استحقاق المعاش ومتى ينتهي؟



هل هناك حدود قصوى لقيمة المعاش؟



يحسب معاش التقاعد على النحو الآتي:1- معاش الفترة قبل (1/1/1422هـ).متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك السابقة ÷ 600(وفي حال وجود معالين يضاف نسبة (10%) من المعاش للمعال الواحد، ونسبة (15%) للإثنين، ونسبة (20%) لثلاثة معالين أو أكثر.2- معاش الفترة بعد (1/1/1422هـ).متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك اللاحقة ÷ 480(.وناتج الفقرتين (أ، ب) هو المعاش الإجمالي للمشترك، وإذا قل المجموع عن (1,983.75) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر.يحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرًا مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم تأدية قيمتها.يشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:1 - بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.2 - التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.3 - أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن (120) شهر، أو 60 شهراً على الأقل مع إضافة مدة مكملة) اعتبارية (* لـ 120 شهراً عند بلوغ سن الستين.يبدأ استحقاق المعاشات من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق ويتم استحقاق المعاش مقدمًا اعتبارًا من ذلك التاريخ، ويتم صرف هذه المعاشات وفق التقويم الميلادي ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التقويملا يجوز أن يتجاوز المعاش نسبة (100%) من متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه.ويراعى أن لا يتجاوز متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين نســـــــبة (150%) من أجر الاشتراك في بداية الخمس سنوات الأخيرة، من مدة الاشتراك ويستثنى من ذلك المشترك الذي خضع أجره لنسبة الزيادة المعتمدة (10%) لمدة خمس سنوات اشتراك على الأقل.