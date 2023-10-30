كيفية تسجيل الأرملة غير السعودية وأبنائها في حساب المواطن؟

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أتاح حساب المواطن للأرملة غير السعودية وأبنائها من مواطن سعودي التسجيل في برنامج الدعم، وفقًا للاشتراطات الخاصة به. اضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين لديه أخت سعودية وأمه أجنبية وأارملة، علمًا بأن اعمارهم فوق 18 عامًا، ويسأل: كيف نسجل بحساب المواطن ومين يكون العائل فينا وما المستندات المطلوبة؟

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يمكنك التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة "تابع معال"،ـ وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)".



أهلابك،يمكنك التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة "تابع معال"وإرفاق أحد هذه المستندات(صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)،نسعد بخدمتك. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 30, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

