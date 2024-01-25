كيفية تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن

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أتاح برنامج حساب المواطن، تحميل تطبيق البرنامج الخاص به، حتى يتسنى للمستفيدين من برنامج الدعم متابعة كل ما يهمهم من خلاله. اضافة اعلان

ويمكن تحميل التطبيق عبر

App Store: ( من هنا)

أو من خلال Google Play: (من هنا)



البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال



البوابة الإلكترونية لحساب المواطن



تطبيق الجوال لحساب المواطن



تمديد عمل حساب المواطن



وأطلق حساب المواطن يوم الإثنين الماضي، البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال للبرنامج بحلته الجديدة، بإضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين.وتشمل التغييرات على مستوى البوابة:اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلبجلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من خلال المصدراسترجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدرإضافة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر في لوحة المعلومات الرئيسيةإمكانية معرفة تفاصيل الأهلية للتابع من خلال صفحة مستقلة للتابعينإضافة صفحة "الإحصائيات"، تشمل ملخص لمجموع الدفعات السابقة والمبالغ المعلقة والمرتجعةتشمل التغييرات على مستوى التطبيق:إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحدإضافة خدمة الحاسبة التقديريةإتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيقالحصول على ملخص شامل لحالة المستفيد والأهلية والدفعات مباشرة من خلال الصفحة الرئيسيةإضافة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر من الصفحة الرئيسيةإدارة الإجراءات المتعلقة بالأهلية والدفعات مثل تقديم الاعتراضات وإرفاق المستنداتإعادة تقديم الطلبوجاء ذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤخرًا، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.كما شمل القرار الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.