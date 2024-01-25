كيفية تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن، تحميل تطبيق البرنامج الخاص به، حتى يتسنى للمستفيدين من برنامج الدعم متابعة كل ما يهمهم من خلاله.
ويمكن تحميل التطبيق عبر
App Store: ( من هنا)
أو من خلال Google Play: (من هنا)
يمكنكم الآن تحميل تطبيق برنامج #حساب_المواطن من خلال:— حساب المواطن (@citizenaccount) January 25, 2024
App Store:https://t.co/YaCLA7mtgC
Google Play:https://t.co/e0IMpbcHaP pic.twitter.com/ydoGp6p3kB
البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال وأطلق حساب المواطن يوم الإثنين الماضي، البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال للبرنامج بحلته الجديدة، بإضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين.
البوابة الإلكترونية لحساب المواطنوتشمل التغييرات على مستوى البوابة:
اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب
جلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من خلال المصدر
استرجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدر
إضافة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر في لوحة المعلومات الرئيسية
إمكانية معرفة تفاصيل الأهلية للتابع من خلال صفحة مستقلة للتابعين
إضافة صفحة "الإحصائيات"، تشمل ملخص لمجموع الدفعات السابقة والمبالغ المعلقة والمرتجعة
تطبيق الجوال لحساب المواطنتشمل التغييرات على مستوى التطبيق:
إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة خدمة الحاسبة التقديرية
إتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيق
الحصول على ملخص شامل لحالة المستفيد والأهلية والدفعات مباشرة من خلال الصفحة الرئيسية
إضافة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر من الصفحة الرئيسية
إدارة الإجراءات المتعلقة بالأهلية والدفعات مثل تقديم الاعتراضات وإرفاق المستندات
إعادة تقديم الطلب
تمديد عمل حساب المواطنوجاء ذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤخرًا، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
كما شمل القرار الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.