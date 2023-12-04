الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كيفية تحديث بيانات العمر في حساب المواطن

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف حساب المواطن عن آلية احتساب العمر للمستفيدين من برنامج الدعم.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية (من هنا)".اضافة اعلان
وأشار البرنامج إلى أنه "يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد بالهجري". 



حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:


فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي المطور
4:29 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. هل السجل الزراعي يؤثر على الضمان الاجتماعي؟

منصة مدرستي
4:23 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

للطلاب وأولياء الأمور.. كيف تستخدم منصة مدرستي وتتعرف على أبرز مزاياها؟

الراتب - ريال 0 عملة
3:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

راتب 5700 ريال .. غرفة حفر الباطن تعلن عن 280 وظيفة بالرياض وجدة

ابشر
2:26 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"أبشر" تحذر من الاستغلال والاحتيال.. ومشاركة هذه المعلومات كلمة السر

اقرأ أيضا

تعرف على كيفية تجديد استمارة السيارة 1445

مزايا تنافسية.. "السوق المالية" تُعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

عاجل.. شروط وطريقة تقديم طلب إعفاء غرامة هيئة الزكاة والضريبة 1445

شروط حصول المطلقات على الدعم السكني

بشرى للخريجين.. الإعلان عن 451 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بجميع المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - التسجيل 3:16 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

"تحت الإجراء للصرف".. توضيح مهم من حساب المواطن قبل إيداع دفعة نوفمبر

حساب المواطن 8:01 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي قبل يوم من دفعة نوفمبر

حساب المواطن 4:30 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

شروط وخطوات تقديم الأرملة لحساب المواطن

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن 1:04 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟

اقرأ أيضا

حساب المواطن - ريال
12:02 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر

الهيئة الملكية بالعلا
11:18 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

متاح الآن.. وظائف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا لا تتطلب الخبرة

سكني
11:08 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على سكن مجاني من الإسكان التنموي 1445

الخطوط السعودية
9:58 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
4:29 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. هل السجل الزراعي يؤثر على الضمان الاجتماعي؟

منصة مدرستي
4:23 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

للطلاب وأولياء الأمور.. كيف تستخدم منصة مدرستي وتتعرف على أبرز مزاياها؟

كيفية-حجز-مواعيد-لتعليم-القيادة-في-السعودية-عبر-أبشر-إلكترونياً-2022-1
3:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات حجز موعد مدرسة القيادة عن طريق أبشر 1445

أمطار غزيرة
2:07 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

النيابة العامة
1:03 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. إحالة متهم من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة لارتكابه هذه الجرائم

images
12:31 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. قنصلية المملكة باسطنبول تُحذر المواطنين من هذا الأمر