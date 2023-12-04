كيفية تحديث بيانات العمر في حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن آلية احتساب العمر للمستفيدين من برنامج الدعم.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية (من هنا)". اضافة اعلان

وأشار البرنامج إلى أنه "يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد بالهجري".







وعليكم السلام ، يتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك . — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 4, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

