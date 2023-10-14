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صحيفة تواصل الالكترونية

كيفية التقديم على طلب الحصول على معاش التقاعد المبكر

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
أ أ
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تفاعل حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد المستفيدين حول التقاعد المبكر.
وجاء في سؤاله :" المشترك الاختياري الذي توفرت لديه مدة اشتراك ٣٠٠ شهر يستطيع التقدم للتقاعد المبكر مثله مثل المشترك الالزامي الذي لديه مدة اشتراك  ٣٠٠ شهر؟".اضافة اعلان

إيقاف الاشتراك الاختياري

ورد الحساب بالقول :" يلزمك إيقاف الاشتراك الاختياري أولا بعد إكمال مدة الاشتراك 300 شهرا ثم يلزمك تقديم طلب صرف معاش التقاعد المبكر. ويمكنك من خلال الرابط التالي التقديم لطلب ايقاف الاشتراك الاختياري من خلال اتباع ارشادات الخدمة : اضغط هنا
وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات إمكانية تعديل اسم المنشأة التابع لها المستفيد من خدمات التأمين.

تعديل اسم المنشأة


جاء ذلك عبر حساب التأمينات في منصة إكس "العناية بالعملاء"، رداً على تساؤل لأحد المستفيدين بشأن مدى إمكانية تعديل اسم المنشأة التابع لها المشترك.

وأجابت التأمينات، بقولها: "يمكنك تعديل اسم المنشأة من خلال الدخول على ملف المنشأة بإتباع الخطوات التالية:
- الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال
- اختيار المنشأة المطلوبة من القائمة الرئيسية 
- من خلال "بيانات المنشأة" يمكنك تعديل الاسم وبيانات المنشأة.

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