كيفية التقديم على طلب الحصول على معاش التقاعد المبكر

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تفاعل حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد المستفيدين حول التقاعد المبكر.

وجاء في سؤاله :" المشترك الاختياري الذي توفرت لديه مدة اشتراك ٣٠٠ شهر يستطيع التقدم للتقاعد المبكر مثله مثل المشترك الالزامي الذي لديه مدة اشتراك ٣٠٠ شهر؟". اضافة اعلان





إيقاف الاشتراك الاختياري



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