كيفية إلغاء التابع "المستقل" في حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن آلية إلغاء التابع المستقل من حساب رب الأسرة ببرنامج الدعم.

وردًا على استفسار لمستفيد رئيس حول كيفية إلغاء التابع "المستقل"، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابع "غير مؤهل" في حساب رب الأسرة ولا يلزمك حذفه".





طريقة اضافة تابع جديد في حساب المواطن:



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

