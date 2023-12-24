الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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كيفية إعادة تصحيح اختبار كفايات للمعلمين

اختبار الرخصة المهنية
اختبار الرخصة المهنية للمعلمين
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مراعاة التدقيق في تصحيح اختبار كفايات للمعلمين. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول كيفية إعادة تصحيح اختبار كفايات للمعلمين؟: "تخضع جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها لمعايير عالية الجودة والدقة".
وأضافت: "ويسعد فريق الدعم باستقبال ملاحظتك عبر منصة الدعم الموحدة: (من هنا)". 
وتشترط وزارة التعليم اجتياز اختبار كفايات للمعلمين لحصول على الرخصة المهنية، وبدء ممارسة مهنة المعلم. 


شروط اختبار كفايات المعلمين 

تتمثل شروط اختبار كفايات المعلمين في الآتي:
أن يكون المُتقدم حاصلاً على درجة تتراوح من 50 إلى 69 درجة في اختبار الكفاءة. 
أن يكون المُتقدم للاختبار حديث التخرج، أي لم يمر أكثر من 3 سنوات على تخرجه. 
لا تزيد صلاحية الرخصة المهنية عن 3 أعوام.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

فيما يلي خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية:
- ادخل إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب (من هنا).

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- ادخل إلى تسجيل الدخول إلى حساب المعلم الشخصي على موقع الهيئة.
- تدوين رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور بشكل صحيح في الحقول المخصصة لهما.
- انقر على تبويب "التقديم في اختبار الرخصة المهنية" من قائمة الخدمات المُتاحة أمام المتقدم.
- تسجيل بعض البيانات اللازمة، وضرورة التأكد من صحتها.
- رفع المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة في مكانها المخصص.
- يُشترط سداد رسوم الرخصة المهنية المحددة إلكترونيًا باستخدام بطاقة المعلم البنكية.

- انقر على أيقونة "تقديم الطلب".

طريقة الاستعلام عن نتيجة الرخصة المهنية للمعلمين 

فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الرخصة المهنية للمعلمين 
ادخل إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي.
تسجيل الدخول عبر إضافة رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة له.
ادخل كلمة المرور في الحقل الخاص بها بشكل صحيح.
انمقر على خانة "تسجيل الدخول".
انقر على علامة "النتائج" الموجودة في صفحة الحساب الشخصي للمعلم على موقع الهيئة.
سوف يُطلب تحديد نوع الرخصة.
انقر على زر "عرض".
سوف تظهر نافذة أخرى تحتوي على نتائج الدورات التي أخذها المعلم.

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