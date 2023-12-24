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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مراعاة التدقيق في تصحيح اختبار كفايات للمعلمين.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول كيفية إعادة تصحيح اختبار كفايات للمعلمين؟: "تخضع جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها لمعايير عالية الجودة والدقة".

وأضافت: "ويسعد فريق الدعم باستقبال ملاحظتك عبر منصة الدعم الموحدة: (من هنا)".

وتشترط وزارة التعليم اجتياز اختبار كفايات للمعلمين لحصول على الرخصة المهنية، وبدء ممارسة مهنة المعلم.





تخضع جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها لمعايير عالية الجودة والدقة، ويسعد فريق الدعم باستقبال ملاحظتك عبر منصة الدعم الموحدة:

بالتوفيق. مرحباً:تخضع جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها لمعايير عالية الجودة والدقة، ويسعد فريق الدعم باستقبال ملاحظتك عبر منصة الدعم الموحدة: https://t.co/UUINCXuiz4 بالتوفيق. December 24, 2023

شروط اختبار كفايات المعلمين



خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

تتمثل شروط اختبار كفايات المعلمين في الآتي:أن يكون المُتقدم حاصلاً على درجة تتراوح من 50 إلى 69 درجة في اختبار الكفاءة.أن يكون المُتقدم للاختبار حديث التخرج، أي لم يمر أكثر من 3 سنوات على تخرجه.لا تزيد صلاحية الرخصة المهنية عن 3 أعوام.

فيما يلي خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية:

- ادخل إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب (من هنا).



تخضع جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها لمعايير عالية الجودة والدقة، ويسعد فريق الدعم باستقبال ملاحظتك عبر منصة الدعم الموحدة:

بالتوفيق. مرحباً:تخضع جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها لمعايير عالية الجودة والدقة، ويسعد فريق الدعم باستقبال ملاحظتك عبر منصة الدعم الموحدة: https://t.co/UUINCXuiz4 بالتوفيق. December 24, 2023

اضافة اعلان

- ادخل إلى تسجيل الدخول إلى حساب المعلم الشخصي على موقع الهيئة.

- تدوين رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور بشكل صحيح في الحقول المخصصة لهما.

- انقر على تبويب "التقديم في اختبار الرخصة المهنية" من قائمة الخدمات المُتاحة أمام المتقدم.

- تسجيل بعض البيانات اللازمة، وضرورة التأكد من صحتها.

- رفع المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة في مكانها المخصص.

- يُشترط سداد رسوم الرخصة المهنية المحددة إلكترونيًا باستخدام بطاقة المعلم البنكية.

- انقر على أيقونة "تقديم الطلب".





طريقة الاستعلام عن نتيجة الرخصة المهنية للمعلمين



فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الرخصة المهنية للمعلمينادخل إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي.تسجيل الدخول عبر إضافة رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة له.ادخل كلمة المرور في الحقل الخاص بها بشكل صحيح.انمقر على خانة "تسجيل الدخول".انقر على علامة "النتائج" الموجودة في صفحة الحساب الشخصي للمعلم على موقع الهيئة.سوف يُطلب تحديد نوع الرخصة.انقر على زر "عرض".سوف تظهر نافذة أخرى تحتوي على نتائج الدورات التي أخذها المعلم.