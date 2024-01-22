كويتية "أم لمواطنين".. كيف تسجل في حساب المواطن لاستحقاق الدعم؟

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تفاعل حساب "خدمة المستفيدين" التابع لحساب المواطن مع سؤال مستفيدة بشأن كيفية التسجيل لاستحاق الدعم رغم أنها كويتية لكن أم لمواطنين.





تسجيل أجنبية في حساب المواطن؟: اضافة اعلان



معرفة الحد المانع في حساب المواطن



تحديث الحاسبة التقديرية



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



@citizenaccount السلام عليكم انا كويتيه طليقة سعودي ام لمواطنين قدمت على حساب المواطن تم الرفض مرتين السبب لازم اتقدم بالطلب باكبر الابناء ، اكبر الابناء العمر 11 سنه ! لو سمحتوا كيف الحل الان ؟ January 22, 2024

وتساءلت : "أنا كويتية طليقة سعودي أم لمواطنين قدمت على حساب المواطن تم الرفض مرتين السبب لازم أتقدم بالطلب بأكبر الأبناء ، أكبر الأبناء العمر 11 سنة ! لو سمحتوا كيف الحل الآن ؟".وأوضح الحساب: في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع برقم هويته من خلال الرابط: ⁦http://urv.ca.gov.sa/urv ، نسعد بخدمتكفي وقت سابق ، كشف حساب المواطن عن آلية معرفة الحد المانع لاستحقاق الدعم.وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد: "لمعرفة الحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)".وأعلن البرنامج في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وفي إفادة سابقة، أبان البرنامج عن إجراء تحديث على الحاسبة التقديرية التي يتم استخدامها من قبل المستفيدين لمعرفة حجم استحقاقهم من برنامج الدعم.وقال: "تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج. وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا)".وحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن.-اضغط على الحاسبة التقديرية.-اضغط على أيقونة "الحسب"."- حدد حالتك في الخيارات.طريقة معرفة مقدار الدعم لكل مواطن.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.– الهوية الوطنية وكارت العائلة.– معلومات عن العمل والراتب.– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.