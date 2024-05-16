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كمبيوتر مكتبي مستورد من أمريكا هل عليه ضريبة جمارك؟

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تعبيرية
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن أجهزة الكمبيوتر مُعفاة من الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس" حول ما إذا كان يتم فرض ضريبة جمارك 5% على استيراد كمبيوتر مكتبي من الولايات المتحدة؟


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