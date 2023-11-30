"كفاءة": اختيار كفر السيارة على المستوى الأخضر "أسلم وأوفر"

أ أ

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ان اختيار كفر السيارة على المستوى الأخضر أسلم وأوفر، وضرورة التأكد من "بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات" عند الشراء. اضافة اعلان





كفاءة الطاقة في الإطارات واستهلاك الوقود



الدقة في شراء إطارات جديدة في الشتاء



توفير استهلاك الوقود في المركبة



آلية التعامل مع الإطارات



الإطارات الجديدة أكثر تماسكا على الطريق



وأوضح المركز أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرّف بـ" مقاومة الدوران"؛ فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح.إذ ان الإطار ذي مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة؛ وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، مع دخول فصل الشتاء، إلى الدقة عند اختيار وشراء إطارات جديدة للمركبات.وقال المركز إن "الإطارات ذات الأنواع الجيدة الواقعة في النطاق الأخضر، موفرة للطاقة، بعكس الأنواع الرديئة التي قد يشتريها البعض بحجة السعر المنخفض، ولكنها تستهلك طاقة أكبر".وشدد على ضرورة شراء إطارات ذات مواصفات فنية عالية، شريطة أن تكون مناسبة للمركبة، وقال إن هذا الأمر يضمن توفير استهلاك الوقود في المركبة، فضلاً عن إطالة عمرها الافتراضي.ويبث "كفاءة" رسائل تستهدف توجيه النصح للمواطن والمقيم، بضرورة اتباع سلوكيات ترشد استهلاك الطاقة، وتوعيتهم بآليات التعامل الأمثل مع الأجهزة المنزلية والمركبات.وخصص المركز بعض هذه الرسائل لإطارات السيارات، في إشارة إلى أن هذه الإطارات يمكن أن تكون سبباً في إهدار أو ترشيد الطاقة، ويتوقف هذا الأمر على آلية التعامل مع الإطارات.وألمح أن التوصيات بشراء مركبات مرشدة للطاقة، تقع في النطاق الأخضر، لم يعد كافياً، وإنما يحتاج أيضا إلى شراء إطارات ذات جودة عالية، تضمن سلامة المركبة، ومن بداخلها أثناء السير.وأكد المركز أن "الإطارات الجيدة تكون أكثر تماسكاً وثباتاً على الطريق، وقت هطول الأمطار، بخلاف الأنواع الرديئة، التي قد تشكل خطراً على المركبة ومن فيها".ودعا "كفاءة" قائدي المركبات إلى "الالتزام التام بالتعليمات والنصائح الفنية في اختيار الإطار المناسب، صيفاً أو شتاءً، لتجنب الكثير من الأعطال التي يمكن أن تصيب المركبة،