الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"كفاءة": اختيار كفر السيارة على المستوى الأخضر "أسلم وأوفر"

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ان اختيار كفر السيارة على المستوى الأخضر أسلم وأوفر، وضرورة التأكد من "بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات" عند الشراء.اضافة اعلان

كفاءة الطاقة في الإطارات واستهلاك الوقود

وأوضح المركز أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرّف بـ" مقاومة الدوران"؛ فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح.
إذ ان الإطار ذي مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة؛ وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.

الدقة في شراء إطارات جديدة في الشتاء

ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، مع دخول فصل الشتاء، إلى الدقة عند اختيار وشراء إطارات جديدة للمركبات.
وقال المركز إن "الإطارات ذات الأنواع الجيدة الواقعة في النطاق الأخضر، موفرة للطاقة، بعكس الأنواع الرديئة التي قد يشتريها البعض بحجة السعر المنخفض، ولكنها تستهلك طاقة أكبر".

توفير استهلاك الوقود في المركبة

وشدد على ضرورة شراء إطارات ذات مواصفات فنية عالية، شريطة أن تكون مناسبة للمركبة، وقال إن هذا الأمر يضمن توفير استهلاك الوقود في المركبة، فضلاً عن إطالة عمرها الافتراضي.
ويبث "كفاءة" رسائل تستهدف توجيه النصح للمواطن والمقيم، بضرورة اتباع سلوكيات ترشد استهلاك الطاقة، وتوعيتهم بآليات التعامل الأمثل مع الأجهزة المنزلية والمركبات.

آلية التعامل مع الإطارات

وخصص المركز بعض هذه الرسائل لإطارات السيارات، في إشارة إلى أن هذه الإطارات يمكن أن تكون سبباً في إهدار أو ترشيد الطاقة، ويتوقف هذا الأمر على آلية التعامل مع الإطارات.
وألمح أن التوصيات بشراء مركبات مرشدة للطاقة، تقع في النطاق الأخضر، لم يعد كافياً، وإنما يحتاج أيضا إلى شراء إطارات ذات جودة عالية، تضمن سلامة المركبة، ومن بداخلها أثناء السير.

الإطارات الجديدة أكثر تماسكا على الطريق

وأكد المركز أن "الإطارات الجيدة تكون أكثر تماسكاً وثباتاً على الطريق، وقت هطول الأمطار، بخلاف الأنواع الرديئة، التي قد تشكل خطراً على المركبة ومن فيها".
ودعا "كفاءة" قائدي المركبات إلى "الالتزام التام بالتعليمات والنصائح الفنية في اختيار الإطار المناسب، صيفاً أو شتاءً، لتجنب الكثير من الأعطال التي يمكن أن تصيب المركبة،

اقرأ أيضا

جامعة الملك خالد
2:59 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

9 تخصصات بجامعة الملك خالد تحقق مراكز عالمية

5554
1:09 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

لحديثي التخرج.. "تحكم" تفتح باب التقديم في برنامج التدريب والتوظيف

أمانة الحدود الشمالية
12:49 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

بادر الآن.. وظائف مراقبين ومهندسين في منطقة الحدود الشمالية عبر جدارات

الضمان الاجتماعي
10:14 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة قيمة الراتب المستحق 1445

اقرأ أيضا

هل يتحول إلى جائحة؟ انتشار الالتهاب الرئوي عند الطفال في هولندا بعد الصين

استمرار قبول الطلبات.. تعرف على شروط وظائف جامعة المجمعة

أسهل طريقة للقبول بوظائف الدفاع الجوي في آخر يوم تقديم

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص نتائج الأهلية لشهر ديسمبر

التقديم ينتهي بعد ساعات.. جامعة المجمعة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
10:13 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن نتائج المرشحين على وظائفه

جامعة المجمعة
9:40 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بنظام العقود.. وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة المجمعة

احكام
8:59 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

متى يتم إصدار صكوك تملك العقار؟ إحكام تجيب

حساب المواطن
8:31 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بهذه الطريقة يمكن للمتزوجة من أجنبي إضافة الزوج في حساب المواطن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ساند
3:04 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل

وفاة 4 طالبات
2:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحادث الجبيل المروع الذي أدى إلى وفاة 4 طالبات.. تشيع الجثامين

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
1:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 7 مميزات في هواتف آيفون لا يعرفها كثير من الناس!

حساب المواطن - ريال
12:21 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على موعد إيداع دعم حساب المواطن

0--8-
11:43 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445

سكني
11:49 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

في المملكة.. 970 ألف وحدة سكنية فارغة وفلل لا تُسكن إلا 19يومًا