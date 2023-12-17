الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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"قوى" لا يمكن نقل خدمات هذا الموظف

قوى1
منصة قوى
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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أنه يمكن نقل الموظف في حال كان يوجد لديه بلاغ تغيب بالنظام السابق التابع لوزارة الموارد البشرية عبر منصة قوى.اضافة اعلان

أسباب عدم نقل خدمات هذا الموظف

وأضاف الوزارة، "وفي حال تم تقديم له انقطاع عن العمل بالخدمة الحالية، نعتذر منكم لا يمكن نقل خدماته".
جاء ذلك على صفحة "قوى" الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار جاء فيه: "هل أقدر أنقل كفاله لشخص عليه بلاغ هروب من ٥ سنوات وأوراق مؤسسته الحالية منتهية، ومحتم ألغي سجل المؤسسة؟


شروط إلغاء المنشأة

وأوضحت الوزارة شروط إلغاء ملف المنشأة وهى كالتالي:
1- تسوية وضع العمالة إما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
2- شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.
3- الدخول للخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة من خلال - خدمة إلغاء ملف منشأة.

شروط نقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يُسمح فيها للعامل بنقل الكفالة إلى شركة أخرى دون موافقة الكفيل.
وقالت الوزارة في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “إكس”: إنه يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية:

حالات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

ـ إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.
ـ لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
ـ ثبوت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.

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