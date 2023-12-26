"قوى": توثيق العقود إلزامي.. ومن حق الموظف القبول أو الرفض

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أكدت منصة "قوى" على أن توثيق العقود إلكترونياً إلزامي ومعتمد وشرط للاستفادة من خدمة النقل والتأشيرات ولابد من الالتزام بالنسبة المطلوبة. اضافة اعلان





يحق للموظف قبول عقد العمل أو رفضه



توثيق عقود مبادرة توطين التسغيل والصيانة



تشمل المرحلة الثانية من القرار المنشآت الكبيرة



تطبيق قرار التوطين على المتعاقدين مع الجهات الحكومية



وأوضحت أنه يتم إنشاء وتوثيق العقد من قبل صاحب العمل ويتم إرساله للموظف للقبول أو الرفض.جاء ذلك في معرض رد المنصة على استفسار ورد على صفحتها الرسمية في "إكس"، قال صاحبه أنه لم يجد له عقد عمل على منصة "قوى" حتى الآن فماذا يفعل؟وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتبارا من 1 ديسمبر حالي تطبيق المرحلة الأولى من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية.وجاء التطبيق ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى"، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت العملاقة.وتشمل المرحلة الثانية من القرار، المنشآت الكبيرة ابتداءً من 1 يونيو 2024، وستنطلق المرحلة الثالثة في 1 ديسمبر 2024 وتشمل جميع أحجام المنشآت الأخرى.ويهدف القرار، إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة المواطنين في سوق العمل.ويطبق القرار على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة.ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.