الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"قوى" تكشف عن مصير مترتبات العامل المنتهية إقامته بعد انتقال كفالته

منصة قوى
منصى قوى
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 كشفت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مترتبات العامل المنتهية إقامته بعد انتقال كفالته. 
جاء ذلك ردًا على استفسار من صاحب عمل عن موظف كانت إقامته منتهية منذ ٧شهور عندما انتقلت كفالته، فهل يسقط المبلغ من الموظف وينزل على شركته السابقة، أم أن الشركة مضطرة للتجديد له؟ 

مترتبات العامل المنتهية إقامته بعد اانتقاله لكفالة جديدة 

وأفادت "قوى" في حسابها عبر منصة "إكس"، "أن المترتبات تنتقل لصاحب العمل الجديد في حال أن الموظف عليه بلاغ انقطاع (تغيب) أو أن المنشأة السابقة تحت الإجراء. وجميع التفاصيل ستظهر قبل إتمام طلب النقل".
يشار إلى أن "قوى" هي منصة رقمية توفر جميع خدمات منظومة العمل في المملكة، وتمكّن مختلف أطرافها (موظفين، ومنشآت حكومية وخاصة) من تنظيم جميع تعاملاتهم.



اضافة اعلان

 

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

سارع بالتقديم.. الإعلان عن عشرات الوظائف بوزارة الحرس الوطني

عاجل.. تعرف على شروط استيراد الدراجات النارية من الخارج والأنواع الممنوعة

اعرف الأقرب إليك.. الأحوال المدنية تقدم خدماتها في 21 موقعًا بالمملكة

"قوى" لا يمكن نقل خدمات هذا الموظف

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات الدخول على الاختبارات بأسهل طريقة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الموارد البشرية1 1:35 م السبت، 25 نوفمبر 2023

تعرف على الشرط الوحيد للجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

طريقة-سداد-حجز-عبر-الخطوط-السعودية 10:23 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

قطار الحرمين 888 7:10 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

معهد سرب يعلن عن بدء التقديم في قيادة قطار المشاعر المقدسة

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية 6:46 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

هيئة المساحة الجيولوجية تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

اقرأ أيضا

جامعة حائل
11:05 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

بـ10 شروط.. جامعة حائل تفتح التقديم في وظائف أكاديمية في مختلف التخصصات

هدف
8:35 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

مكافآت وتأمين.. استمرار التقديم على 2700 وظيفة عبر تمهير في القطاعات الحكومية والخاصة

معاش الضمان الاجتماعي
6:36 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. أنا طالبة وعمري 25 عامًا.. هل يشملني الضمان الاجتماعي؟

ساند
5:47 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. التأمينات تكشف عن أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

GBi-BJgWgAAQ-ak
4:10 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من استمرار الطقس البارد مع أمطار متفرقة بهذه المناطق

نظام حضوري
2:03 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني على موظفي إدارات التعليم اليوم

الضمان الاجتماعي المطور
1:07 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" حول مصادر أموال الضمان الاجتماعي

واتساب
12:48 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

كيف تمنع "واتساب" من ملء مساحة تخزين هاتفك؟.. الطريقة والخطوات

الدارجة الآلية
12:10 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على شروط استيراد الدراجات النارية من الخارج والأنواع الممنوعة

قوى1
11:48 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

"قوى" لا يمكن نقل خدمات هذا الموظف