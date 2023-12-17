"قوى" تكشف عن مصير مترتبات العامل المنتهية إقامته بعد انتقال كفالته

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كشفت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مترتبات العامل المنتهية إقامته بعد انتقال كفالته.

جاء ذلك ردًا على استفسار من صاحب عمل عن موظف كانت إقامته منتهية منذ ٧شهور عندما انتقلت كفالته، فهل يسقط المبلغ من الموظف وينزل على شركته السابقة، أم أن الشركة مضطرة للتجديد له؟





مترتبات العامل المنتهية إقامته بعد اانتقاله لكفالة جديدة





نفيدكم أن المترتبات تنتقل لصاحب العمل الجديد في حال أن الموظف عليه بلاغ انقطاع (تغيب) أو أن المنشأة السابقة تحت الإجراء.

وجميع التفاصيل ستظهر قبل إتمام طلب النقل

شاكرين لكم تواصلكم مع قوى. @fariis_ali حياك الله،أستاذ فارسنفيدكم أن المترتبات تنتقل لصاحب العمل الجديد في حال أن الموظف عليه بلاغ انقطاع (تغيب) أو أن المنشأة السابقة تحت الإجراء.وجميع التفاصيل ستظهر قبل إتمام طلب النقلشاكرين لكم تواصلكم مع قوى. December 17, 2023

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وأفادت "قوى" في حسابها عبر منصة "إكس"، "أن المترتبات تنتقل لصاحب العمل الجديد في حال أن الموظف عليه بلاغ انقطاع (تغيب) أو أن المنشأة السابقة تحت الإجراء. وجميع التفاصيل ستظهر قبل إتمام طلب النقل".يشار إلى أن "قوى" هي منصة رقمية توفر جميع خدمات منظومة العمل في المملكة، وتمكّن مختلف أطرافها (موظفين، ومنشآت حكومية وخاصة) من تنظيم جميع تعاملاتهم.

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