قوات الطوارئ الخاصة تحدد موعد التقديم في الوظائف العسكرية

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أعلنت قوات الطوارئ الخاصة عن فتح باب التقديم والقبول والتسجيل لعام 1445هـ لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال)، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الرتبة:



المؤهل المطلوب:



الشروط:



تنبيهات هامة:



طريقة التقديم:

