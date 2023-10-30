الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

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قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات بالضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين

اقتحام
قوات الاحتلال تقتحم قرى بالضفة
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اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم، عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عشرات الفلسطينيين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين بينهم فتاة من محافظة رام الله والبيرة.اضافة اعلان


اقتحام مخيم الجلزون

وقالت الوكالة:" إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت أحد سكانها، كما اقتحمت قرية دير أبو مشعل غرب رام الله واعتقلت فتاة بعد مداهمة منزل ذويها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله واعتقلت 7 شبان، كما اعتقلت شابًا من أهالي قرية المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله".


حملة اعتقالات في "بيتونيا"

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بيتونيا غربًا، واقتحمت قرية جفنا شمال رام الله.
واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني طفلاً من مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وفلسطينيًا من العيزرية جنوب شرق القدس.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظة نابلس.


اقتحام أحياء في مدينة نابلس

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت عددًا من المنازل، وقامت بتفتيشها، واعتقلت سبعة من أهاليها.
وفي وقت سابق من اليوم استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.


100 مركبة عسكرية تقتحم جنين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين.
وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيّرة فوق المدينة.

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