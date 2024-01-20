الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

قطار الحرمين يكشف عن وزن الحقائب المسموح به.. ماذا عن حقائب اليد؟

القطار الهيدروجيني
قطار الحرمين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشف حساب خدمة العملاء التابع لقطار الحرمين عبر منصة "إكس"، عن وزن الحقيبة المسموح بها أثناء رحلة القطار.

وزن الحقيبة المسموح بحملها في قطار الحرميناضافة اعلان

وقال الحساب :" يسمح للمسافر بحمل حقيبة واحدة لا تزيد عن 25 كج وحقيبة يد واحدة لا تزيد عن 10 كج مثل (حقائب اليد، أو الظهر أو الحاسب المحمول أو حقائب الرضع)".
وتابع:" وللمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع على الرابط التالي: اضغط هنا

طريقة تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمين
وفي وقت سابق، تفاعل حساب خدمة العملاء لقطار الحرمين، مع سؤال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حول طريقة تغيير توقيت تذكرة القطار.

ورد الحساب بأنه يمكن التعديل قبل الرحلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1-  الدخول إلى الموقع الرسمي 

2- اختيار (إدارة الحجز)

3- يمكن أيضًا عن طريق تطبيق قطار الحرمين السريع للأجهزة الذكية.. اضغط هنا

4- اختيار (البحث عن التذكرة)

5- إدخال رقم الحجز ورقم الجوال المسجل في الحجز.

قطار الرياض- الدمام
يعد قطار الرياض – الدمام من أبرز خطوط السكك الحديدية في المملكة، والذي يقوم على نقل آلاف الركاب يومياً، إذ يُعد هذا الخطّ المعبّر عن شبكة السكك الحديدية المهمة التي تربط بين العديد من المدن الرئيسية.

 ويحمل قطار الرياض- الدمام،  أهمية كبيرة للعديد من الأفراد، إذ يعتمدون عليه كوسيلة رئيسية وفعّالة للتنقل بين المدن.

حجز قطار الرياض الدمام 1445
يسهل على المواطنين في المملكة الآن حجز تذاكر قطار الرياض الدمام بكل يسر وسهولة، حيث يُمكن لأي مسافر إتمام عملية حجز التذاكر للسفر عبر القطار من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول إلى موقع الخطوط الحديدية
2- الولوج إلى الحساب الشخصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- الضغط على رمز “إحجز رحلتك الآن”.
4- اختيار قطار الرياض الدمام.
5- تحديد محطة الانطلاق.
6- إدخال عنوان محطة الوصول.
7- تحديد تاريخ المغادرة.
8- كتابة تاريخ العودة (في حالة حجز تذكرة ذهاب وعودة فقط).
9- اختيار نوع الدرجة المفضلة.
10- تحديد عدد المسافرين.
11- إتمام دفع قيمة التذكرة عبر وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

رحلات القطار من الرياض إلى الدمام
رقم القطار        موعد الانطلاق     موعد الوصول إلى الدمام     محطات التوقف
القطار رقم 4    07:21 صباحًا        11:13 صباحًا                                   3 محطات
القطار رقم 6    08:39 صباحًا       12:31 ظهرًا 3                                    3 محطات
القطار رقم 8    11:20 صباحًا        15:12 عصرًا                                       3 محطات
القطار رقم 10  12:10 ظهرًا         16:01 عصرًا                                       3 محطات
القطار رقم 12  15:18 عصرًا        19:10 مساءً                                       3 محطات
القطار رقم 16  20:00 مساءً     23:52 مساءً                                       3 محطات

اقرأ أيضا

عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير وطريقة السداد

"توكلنا" يكشف عن خدمة جديدة للمستخدمين

معهد سلاح الصيانة بالطائف يعلن عن وظائف تعليمية وترجمة لحملة البكالوريوس

عاجل.. طريقة ورابط حجز تذاكر قطار الرياض - الدمام 1445

خطوات ورابط إعادة تصحيح اختبار في قياس 1445

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قطار خادم الحرمين 9:58 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمين

صندوق التنمية العقارية - سكني 6:02 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يلزم مستفيدو "أرض وقرض".. استخراج شهادة إتمام البناء؟

الخطوط الحديدية السعودية سار 5:35 م السبت، 30 ديسمبر 2023

الخطوط الحديدية "سار" تعلن عن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات

الجوازات 10:48 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

طريقة ورابط معرفة نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي في الجوازات

اقرأ أيضا

جامعة الملك فيصل
1:01 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. قبل انتهاء التقديم بساعات.. خطوات ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

وظائف السعوديين
3:01 ص السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. 50 شركة تطرح 3700 وظيفة لخريجي الجامعات في "يوم المهنة"

رابت - الراتب - ريال -
2:43 ص السبت، 20 يناير 2024

توضيح مهم بشأن قيمة معاش الضمان الاجتماعي لرب الأسرة والتابع

تراجع البطالة
2:01 ص السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

القبض على 6 مواطنين
11:09 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. ضبط 6 مواطنين لدعوتهم إلى تجمع نتج عنه إثارة نعرات قبلية بالرياض

القطار الهيدروجيني
10:22 م السبت، 20 يناير 2024

قطار الحرمين يكشف عن وزن الحقائب المسموح به.. ماذا عن حقائب اليد؟

أمطار غزيرة على عسير
9:25 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي منطقتي مكة والباحة: أمطار غزيرة وسيول تستمر لساعات

قنوات عين قناة عين
8:56 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني

GESvVrzXsAE6O_G
8:09 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل .. خلل تقني يعطل عملية ربط بيانات فحص المركبات مع المرور

العمالة المنزلية - مساند - الموارد
7:00 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. كيفية نقل كفالة عبر "مساند" 1445