الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

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قرار جديد لـ"المواصفات" حول التفويض لإجراء الفحص الفني للمركبات

الفحص الدوري
الفحص الدوري للمركبات
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أكدت "المواصفات السعودية" على إمكانية تفويض من ينوب عنك لإجراء الفحص الفني الدوري لمركبت توفيرا للجهد والوقت.
وأعلنت على صفحتها الرسمية في "إكس" أنه يمكنك الآن تفويض من ينوب عنك عن طريق منصة الفحص الفني الدوري لإجراء فحص مركبتك.اضافة اعلان


حجز موعد الفحص الدوري إلزامي

مشيرة إلى ان حجز موعد الفحص الفني الدوري أصبح إلزامي لجميع المركبات من خلال منصة http://vsafety.sa.


متى يلزم فحص المركبة؟

يتم الفحص الفني للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة ثم تفحص سنوياً، أما مركبات النقل العام يتم فحصها بعد سنتين من الترخيص لها بالسير لأول مرة ومن ثم تفحص سنويا، علماً بأن المحطات تستقبل أي مركبة يرغب صاحبها بفحصها.


الوثائق المطلوبة لإجراء الفحص

هوية مالك المركبة، أو الأقارب من الدرجة الأولى، أو المفوض بالقيادة، ورخصة سير المركبة، أو برنت من المرور، أو أصل البطاقة الجمركية للسيارات المستوردة.


فوائد الفحص الدوري

هناك 4 مميزات لإجراء الفحص الدوري للمركبات هى :


1ـ امان المركبة

من خلال التأكد من امان المركبات التي تسير على الطرقات عند فحصها


2ـ الحد من التلوث البيئي

التأكد من أن نسبة الانبعاثات ضمن الحد المسموح خلال عملية الفحص


3ـ الحد من التلوث البصري

منع السيارات المشوهة من تجاوز الفحص


4ـ الحفاظ على سلامة المركبة

كشف الأعطال مبكراً مما يزيد من عمر المركبة

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