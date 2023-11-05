قرار جديد لـ"المواصفات" حول التفويض لإجراء الفحص الفني للمركبات

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أكدت "المواصفات السعودية" على إمكانية تفويض من ينوب عنك لإجراء الفحص الفني الدوري لمركبت توفيرا للجهد والوقت.

وأعلنت على صفحتها الرسمية في "إكس" أنه يمكنك الآن تفويض من ينوب عنك عن طريق منصة الفحص الفني الدوري لإجراء فحص مركبتك. اضافة اعلان





حجز موعد الفحص الدوري إلزامي





متى يلزم فحص المركبة؟





الوثائق المطلوبة لإجراء الفحص





فوائد الفحص الدوري





1ـ امان المركبة





2ـ الحد من التلوث البيئي





3ـ الحد من التلوث البصري





4ـ الحفاظ على سلامة المركبة



مشيرة إلى ان حجز موعد الفحص الفني الدوري أصبح إلزامي لجميع المركبات من خلال منصة http://vsafety.sa.يتم الفحص الفني للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة ثم تفحص سنوياً، أما مركبات النقل العام يتم فحصها بعد سنتين من الترخيص لها بالسير لأول مرة ومن ثم تفحص سنويا، علماً بأن المحطات تستقبل أي مركبة يرغب صاحبها بفحصها.هوية مالك المركبة، أو الأقارب من الدرجة الأولى، أو المفوض بالقيادة، ورخصة سير المركبة، أو برنت من المرور، أو أصل البطاقة الجمركية للسيارات المستوردة.هناك 4 مميزات لإجراء الفحص الدوري للمركبات هى :من خلال التأكد من امان المركبات التي تسير على الطرقات عند فحصهاالتأكد من أن نسبة الانبعاثات ضمن الحد المسموح خلال عملية الفحصمنع السيارات المشوهة من تجاوز الفحصكشف الأعطال مبكراً مما يزيد من عمر المركبة