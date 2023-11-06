قبل صرف دفعة نوفمبر.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن تغيير الآيبان البنكي للمستفيد، وذلك قبل ثلاثة أيام من إيداع الدفعة 72 – لشهر نوفمبر. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ "10 أكتوبر" سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر "ديسمبر".

وأضاف: "وسيتم صرف الدعم "في حال كنت مستحقًا" على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان".

في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ "10 أكتوبر" سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر "ديسمبر" وسيتم صرف الدعم "في حال كنت مستحق" على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 5, 2023





موعد إيداع الدفعة 72



أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 72 في حسابات المستفيدين يوم الخميس، الموافق 9 من نوفمبر.ويأتي تبكير الإيداع قبل يوم واحد من موعد الإيداع الشهري، الأمر الذي عزاه البرنامج إلى موافقة العاشر من الشهر ليوم عطلة (الجمعة).وقال إنه "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية عبر الرابط ( اضغط هنا )، على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وأجرى حساب المواطن، تحديثًا على الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج.





خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

