قبل إيداع دفعة أكتوبر.. تنبيه من حساب المواطن لأصحاب العقارات

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ألزم حساب المواطن، أصحاب الأصول العقارية بالإفصاح عن عوائدهم المالية في بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم.

يأتي هذا قبل أيام قليلة من إيداع دفعة شهر أكتوبر في حسابات المستفيدين. اضافة اعلان

وأضاف في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر منصة "إكس": "في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك".

وحدد ذلك في الخطوات التالية:

-اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك.

-كتابة مصدر الدخل (أصول عقارية).

-سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.



وعليكم السلام ، في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦https://t.co/GRFUTOB2wu — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 2, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

