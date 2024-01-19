في 5 خطوات.. كيف تجعل عامك متوازنًا ماليًا؟

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يحتاج كل منا مع بدء كل عام للتخطيط واتخاذ قرارات ذكية تتعلق بتنظيم وإدارة الأمور المالية بشكل أفضل، خصوصًا في مجال الادخار، أو وضع ميزانية ثابتة للالتزام بها. اضافة اعلان

ويضع الخبراء عددًا من النصائح لبدء كل عام جديد، على أساس مالي صحيح، وفقًا لـ "عكاظ".





1ـ تتبع أموالك



2ـ حدد المصروفات الشهرية



3ـ تحديد الميزانية



4ـ بناء درجة الائتمان الخاصة بك



5ـ إدارة الديون



دوّن جميع النفقات والمدخولات في مكان واحد، حتى تتمكن من معرفة مقدار الأموال التي تدخل وتخرج من حسابك كل شهر.وإذا كنت تستخدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فقد يقوم تطبيق البنك الذي تتعامل معه بتصنيف إنفاقك إلى فئات.صنّف نفقاتك إلى عناصر محددة؛ مبلغ الإيجار، فواتير الخدمات، الطعام، نفقات السيارة والهاتف، تكاليف رعاية الأطفال، سداد الديون، ثم احسب النفقات الأخرى التي قد تطرأ كل شهر.بمجرد أن تكون لديك فكرة عن الأموال التي تكسبها والأموال التي تنفقها، يمكنك البدء في تحديد الميزانية، وإذا كانت الأموال التي تنفقها أكثر من الأموال الواردة، فأنت بحاجة إما إلى دخل أكبر أو خفض التكاليف.يمكن أن تؤدي درجة الائتمان الأعلى إلى تحسين فرصك للحصول على موافقة على قرض أو رهن عقاري أو بطاقة ائتمان بأسعار معقولة.وللحصول على درجة ائتمانية عالية، تحتاج إلى تاريخ ائتماني قوي يثبت للمقرضين أنك قادر على ترتيب ديونك.ضع علامة على الديون ذات الأولوية؛ مثل الرهن العقاري أو الإيجار، وأي قروض مضمونة بضمان منزلك، إضافة إلى فواتير السيارة والغاز والكهرباء، وابدأ بتسديدها.وينصح بتوفير ما يكفي من المال لسداد بعض ديونك، وإذا كانت لديك بعض المدخرات، يمكنك استخدامها لسداد الديون.