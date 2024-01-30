الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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في نسخته الرابعة.. البنك المركزي يعلن عن بدء التقديم في برنامج Secure

البنك المركزي
البنك المركزي السعودي
أ أ
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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن بدء التقديم على برنامج (Secure) بنسخته الرابعة وهو أحد البرامج التي تساهم في تهيئة الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني (Cyber Security) للعمل في القطاع المالي، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.اضافة اعلان

مسمى البرنامج التدريبي:


- برنامج البنك المركزي  السعودي (Secure).  

مسارات برنامج Secure:


- الدفاع والحماية.
- الحوكمة والبنية التحتية.
- الهجوم واختبار الاختراق.

مجالات البرنامج:


- دورات مهنية.
- ورش عمل.
- المزيد من الأنشطة المتنوعة في مجال الأمن السيبراني على يد خبراء وشركات عالمية.
 

مدة البرنامج:-

- 8 أشهر.

 شروط الانضمام برنامج Secure:


- أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية.
- ألا يمضي على تخرج المتقدم أكثر من عامين.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس/الماجستير في أحد تخصصات الحاسب الآلي بتقدير جيد جدًا فأعلى.
- إجادة المتقدم للغة الإنجليزية، وأن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها في الاختبارات الأخرى.
- اجتياز المتقدم للاختبارات والمقابلات الفنية والسلوكية.

موعد ورابط التقديم في برنامج Secure:


- متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/07/18هـ الموافق بالميلادي 2024/01/30م، عبر الرابط التالي:  اضغط هنا

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