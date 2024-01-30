في نسخته الرابعة.. البنك المركزي يعلن عن بدء التقديم في برنامج Secure

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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن بدء التقديم على برنامج (Secure) بنسخته الرابعة وهو أحد البرامج التي تساهم في تهيئة الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني (Cyber Security) للعمل في القطاع المالي، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية. اضافة اعلان





مسمى البرنامج التدريبي:



مسارات برنامج Secure:



مجالات البرنامج:



مدة البرنامج:-



شروط الانضمام برنامج Secure:



موعد ورابط التقديم في برنامج Secure:

