في مؤتمر دولي.. تهيئة المدارس لدمج مصاب اضطراب التوحد

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بهدف تحسين البيئة الطبية، وتهيئة البيئة التعليمية، لدمج مصاب اضطراب التوحد، تستمر حاليًا أعمال مؤتمر التوحد الدولي، الذي يقام لمدة 3 أيام، بمركز معارض الظهران الدولية «إكسبو». اضافة اعلان





إيجاد منصة لتبادل المعرفة والخبرات





تبادل الخبرات بين الباحثين والأكاديميين





80 متحدثًا من 20 دولة





أهداف المؤتمر:



ويسعى المؤتمر إلى إيجاد منصة لتبادل المعرفة والخبرات حول الجوانب المختلفة لاضطراب التوحد، والتركيز على التقنيات الحديثة في مجال التكامل الحسي.وأوضح رئيس مجلس إدارة شمعة التوحد، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية، وتحسين البيئة الطبية لمصاب اضطراب التوحد.ويسعى المؤتمر إلى تهيئة البيئة التعليمية لدمجه مع باقي أفراد المجتمع، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الباحثين والأكاديميين والعلماء، حول الجوانب المختلفة لاضطراب التوحد وطرق تخفيف حدة أعراضه وفنيات التعامل مع المصاب.وبين أن المؤتمر يتضمن جلسات عدة يشارك فيها 80 متحدثًا من 20 دولة حول العالم، ممثلين في الأطباء والكوادر الصحية وأساتذة الطب النفسي المتخصصين في علاج اضطراب طيف التوحد.وذلك لتقديم العلوم والمعارف للجهات المستفيدة من معلمين ومعلمات وأسر مصابي التوحد، الذين بدورهم سينقلون تجاربهم الحية في كيفية التعامل مع أبنائهم المصابين.1ـ تحسين البيئة الطبية لمصاب اضطراب التوحد.2ـ تهيئة البيئة التعليمية لدمجه مع باقي أفراد المجتمع.3ـ تبادل الخبرات بين الباحثين والأكاديميين والعلماء.4ـ طرق تخفيف حدة أعراض المرض وفنيات التعامل.