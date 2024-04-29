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في حال زواج البنت.. هل يتم قطع حساب المواطن عن الأم؟

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل مواطنة تستفسر عن مدى تأثر دعمها في حساب المواطن في حالة زواج ابنتها التابعة لها.

زوج البنت وتأثيرها على دعم المواطن:اضافة اعلان

وكان إحدى الأمهات قد وجهت سؤالا تقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..  بنتي اليوم كتب عقد قرانها متى أطلعها من التابعين.. هل أسوي تحديث ، وهل يقطع عندي إجباري حساب المواطن ولا لا ؟".
وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول :" وعليكم السلام، في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى "متزوجة " ستصبح حالة الأهلية للتابع "غير مؤهل" لدى رب الأسرة ولن يتم احتسابه ضمن مبلغ الدعم .. نسعد بخدمتك".

تسجيل بنت المطلقة في حساب المواطن:

كما رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مطلقة تسأل عن كيفية إضافة ابنتها معها في حساب المواطن بعد تجاوز عمرها 40 عاما.
وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه:"مطلقة وعندها بنت عمرها ٤٠ سنة.. هل يلزم إثبات طلاق لأجل إضافتها".
وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول :" أهلا بك.. في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية وغير مضافين لدى الأب بإمكان الأم إضافة الأبناء وإرفاق "شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم".. نسعد بخدمتك ".

إضافة الحفيدة مع الجد في حساب المواطن:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع سؤال ستفسر فيه صاحبه عن حالة "الحفيدة" في إضافتها للبرنامج حال طلاق والديها.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه صاحبه :" الحفيدة هل تعتبر تابع معال للجد رب الأسرة في حال طلاق والديها؟".
وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :"أهلا بك..  بإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع لدى "الأب" ، وبإمكان المطلقة التسجيل وإضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات صك ولاية أو إثبات احتضان.. نسعد بخدمتك".

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