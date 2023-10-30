الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

في حال إيقاف الخدمات.. ما هو الإجراء للحصول على دعم حساب المواطن؟

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
حساب المواطن
أ أ
أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المطلوب في حالة إيقاف الخدمات، للحصول على الدعم.

حساب المواطن وإيقاف الخدمات

اضافة اعلان
جاء ذلك في رد من البرنامج، على سؤال مستفيدة، قالت فيه: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. لو سمحت إذا الموظفه وراتبها ٤٠٠٠ وراتب زوجها ١٣٦٠٠ ريال هل يستحقون حساب المواطن ..؟علما بأن الزوج عليه ايقاف خدمات؟".
وأجاب برنامج حساب المواطن، عبر خدمة المستفيدين بقوله: "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكان مستحق للدعم، يمكنه التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".
وفي وقت سابق، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية صرف المبالغ المرتجعة مع الدعم الشهري.

المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" يعني المبلغ المرتجع هذا يصرف لي أو يشطب أو كيف؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري؟".

رد سريع من حساب المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار بشأن كيفية حذف الحساب كتابع والتسجيل مجددا في حساب آخر.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل أقدر إذا حذفت حسابي كمستفيد رئيسي أقدر أكون تابع مع الوالدة؟ أتمنى الرد بأسرع وقت".

وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافتك ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، وفي حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب.

اقرأ أيضا

حساب المواطن - التسجيل
6:07 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل ظهور "العلامة الصفراء" يعني أنك غير مقبول في حساب المواطن؟

الجوازات
5:41 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل يمكن السفر إلى دول الخليج أثناء تجديد الجواز؟.. توضيح مهم من الجوازات

حساب مواطن
3:32 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

كيفية تسجيل الأرملة غير السعودية وأبنائها في حساب المواطن؟

اختبار الأختبارات اختبارات
2:57 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

خطوات تسديد رسوم اختبار قياس للمسجلين في الضمان الاجتماعي

اقرأ أيضا

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أقصى مدة لسريان تأشيرة العمرة.. تنتهي في هذا التاريخ

عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ

حساب المواطن 5:47 م السبت، 07 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف حقيقة تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين

حساب المواطن 12:48 م السبت، 07 أكتوبر 2023

موعد صرف الدفعة 71 من دعم حساب المواطن

حساب المواطن 6:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

حساب المواطن: في هذا الموعد يتم التحقق من بيانات المستحقين

اقرأ أيضا

الطقس جازان
11:15 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من الدفاع المدني حول حالة الطقس في جازان

وزارة الحرس الوطني
11:02 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. الحرس الوطني يطرح عشرات الوظائف للثانوية فأعلى

حساب المواطن
10:54 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: لا بد من توافر هذا الشرط لإيداع الدعم في حساب المستفيدين

وزارة-الطاقة
10:09 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة في مختلف المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

إحباط تهريب المخدرات
6:22 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

سريعة ومتلاحقة... توجيه ضربات أمنية لمهربي المخدرات على هذه المناطق

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
5:45 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

في حال إيقاف الخدمات.. ما هو الإجراء للحصول على دعم حساب المواطن؟

الجوازات
5:41 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل يمكن السفر إلى دول الخليج أثناء تجديد الجواز؟.. توضيح مهم من الجوازات

الطيران المدني (2)
5:28 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

الطيران المدني: على مقدمي خدمات الطيران استيفاء المتطلبات والتراخيص بدءا من هذا الموعد

حفظ التمر
5:22 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

كيفية تبخير وتجفيف التمور بعد عملية الحصاد؟

ا
5:16 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عمل بطولي.. المواطن صافي العمري يكشف عملية إنقاذه لعائلة حاصرتها السيول بالباحة