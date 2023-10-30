في حال إيقاف الخدمات.. ما هو الإجراء للحصول على دعم حساب المواطن؟

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أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المطلوب في حالة إيقاف الخدمات، للحصول على الدعم.





حساب المواطن وإيقاف الخدمات



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المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:



رد سريع من حساب المواطن:



جاء ذلك في رد من البرنامج، على سؤال مستفيدة، قالت فيه: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. لو سمحت إذا الموظفه وراتبها ٤٠٠٠ وراتب زوجها ١٣٦٠٠ ريال هل يستحقون حساب المواطن ..؟علما بأن الزوج عليه ايقاف خدمات؟".وأجاب برنامج حساب المواطن، عبر خدمة المستفيدين بقوله: "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكان مستحق للدعم، يمكنه التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".وفي وقت سابق، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية صرف المبالغ المرتجعة مع الدعم الشهري.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" يعني المبلغ المرتجع هذا يصرف لي أو يشطب أو كيف؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري؟".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار بشأن كيفية حذف الحساب كتابع والتسجيل مجددا في حساب آخر.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل أقدر إذا حذفت حسابي كمستفيد رئيسي أقدر أكون تابع مع الوالدة؟ أتمنى الرد بأسرع وقت".وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافتك ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، وفي حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب.