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في حالة واحدة فقط.. السماح للأعزب بالحصول على الدعم السكني

الدعم السكني سكني
برنامج سكني
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كشف برنامج سكني عن حالة استثنائية وحيدة يُسمح فيها للأعزب بالحصول على الدعم السكني.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "يوجد حالة استثنائية للأعزب تتعلق بالإعاقة الشديدة، نأمل الاطلاع على البند في لائحة الدعم:

"من تجاوز عمره (25) سنة ومصاب بمرض مستعصٍ مقعد، أو من الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة، بناءً على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة".اضافة اعلان


شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية، من بينها خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
وتشمل الخيارات الأخرى:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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