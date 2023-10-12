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صحيفة تواصل الالكترونية

في حالة زواج الأم.. هل يصح أن تكون الأخت عائلا للأسرة في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مدى أحقية الأخت في أن تكون عائلا للأسرة في حالة زواج الأم.

تسجيل الأبناء مع الأم المتزوجة:اضافة اعلان


وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :" الأب مسجون والأم مطلقة ومتزوجة.. هل الأخت تقدر تكون عائلا للأسرة؟" .

وجاء الرد : "في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".

إضافة المواليد في حساب المواطن:


كما أجاب حساب خدمة المستفيدين أيضا، على استفسار بشأن كيفية إضافة المواليد في حساب المواطن حتى يشملهم الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"هل المواليد يسجلون بشكل تلقائي؟".

وأجاب حساب خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" أهلا بك.. لا تتم الإضافة تلقائياً، وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ)، من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".

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