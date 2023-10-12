في حالة زواج الأم.. هل يصح أن تكون الأخت عائلا للأسرة في حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مدى أحقية الأخت في أن تكون عائلا للأسرة في حالة زواج الأم.





تسجيل الأبناء مع الأم المتزوجة: اضافة اعلان



إضافة المواليد في حساب المواطن:



وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :" الأب مسجون والأم مطلقة ومتزوجة.. هل الأخت تقدر تكون عائلا للأسرة؟" .وجاء الرد : "في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين أيضا، على استفسار بشأن كيفية إضافة المواليد في حساب المواطن حتى يشملهم الدعم.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"هل المواليد يسجلون بشكل تلقائي؟".وأجاب حساب خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" أهلا بك.. لا تتم الإضافة تلقائياً، وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ)، من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".