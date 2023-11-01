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في حالة استئجار المستفيد لمحل جديد.. هل يؤثر ذلك على استحقاق دعم المواطن؟

حساب مواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على استفسار بشأن مدى تأثير استئجار محل جددي على استحقاق الدعم.


تأثير إيجار محل جديد على حساب المواطن:



وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من مواطن يقول فيه " السلام عليكم.. أنا راح أستأجر محل هل يؤثر عليه هذا العقد بالاستحقاق؟".

وجاء الرد : " وعليكم السلام.. لايؤثر ذلك ، و في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق للدعم سوف يشملك الدعم".

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الأقساط العقارية في حساب المواطن:



كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، في وقت سابق  مع استفسار، بشأن مدى تأثير الأقساط العقارية على التسجيل في دعم المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل عن التسجيل يتم إضافة  الأقساط بالعقاري والبنك ؟".

وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، و يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".

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