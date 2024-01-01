الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

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فرص 2024.. وظائف شاغرة في وزارة الطاقة بدون خبرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (73) وظيفة شاغرة لحملة (الدبلوم، ،البكالوريوس) فأعلى (تشمل 11 وظيفة لا تتطلب الخبرة) للعمل في كل من (الرياض، الشرقية، تبوك، بريدة، أبها، الخفجي) على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف وزارة الطاقة.. المسميات الوظيفية

- وظائف إدارية 
- وظائف سكرتارية
- وظائف مشرفين
- وظائف مراقبين
- وظائف تقنية 
- وظائف هندسية
- وظائف أخرى.

المؤهلات المطلوبة لوظائف وزارة الطاقة

- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

وظائف وزارة الطاقة مناطق العمل

- الرياض
- الشرقية
- تبوك
- بريدة
- أبها
- الخفجي

نبذة عن وزارة الطاقة

وزارة الطاقة هي الوزارة التي تُشرف على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في المملكة من خلال إستراتيجية متكاملة لهذا القطاع.
ويشمل ذلك إستراتيجية للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات)، وإستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة. 

طريقة التقديم في وظائف وزارة الطاقة

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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