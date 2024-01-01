فرص 2024.. وظائف شاغرة في وزارة الطاقة بدون خبرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (73) وظيفة شاغرة لحملة (الدبلوم، ،البكالوريوس) فأعلى (تشمل 11 وظيفة لا تتطلب الخبرة) للعمل في كل من (الرياض، الشرقية، تبوك، بريدة، أبها، الخفجي) على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف وزارة الطاقة.. المسميات الوظيفية



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