فرص عمل متنوعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي.. رابط التقديم

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان







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