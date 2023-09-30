فرص عمل متنوعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي.. رابط التقديم

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
عالم رئيسي مؤقت مركز الطب الجينومي الرياض10/12/2023
عالم مؤقت وحدة الممارسة المتكاملة - العصبية الوعائية الرياض 11/10/2023
مساعد اداري ثاني إدارة الشوؤن الأكاديميه والتدريب جدة 09/10/2023
ممثل أول، دخول المرضى التنويم المدينة المنورة 09/10/2023
ممثل ثاني، دخول المرضى التنويم المدينة المنورة 09/10/2023
ممرض الممارسة المتقدمة ممرض ممارس متقدم الرياض06/12/2023
ممثل اول خدمات المرضى المراجعين التسجيل والمواعيد المدينة المنورة09/10/2023
رئيس طباخين مساعد خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد الرياض06/11/2023
منسق ابحاث سريرية مساعد مركز تحليل البيانات الرياض11/10/2023
استشاري مساعد,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس جراحة زراعة الباطنية الرياض11/10/2023
استشاري مساعد التخدير التخدير العام الرياض 04/12/2023
استشاري مساعد سرطان الثدي مركز سرطان الثدي الرياض 28/10/2023
إستشاري مساعد جراحه القلب جراحة القلب للأطفال الرياض15/11/2023
إستشاري مساعد جراحه القلب جراحة القلب للبالغين الرياض01/11/2023
استشاري مساعد، الرعاية المركزة العناية الحرجة لجراحة القلب للكبار الرياض03/12/2023
استشاري مساعد، الرعاية المركزة الرعاية الجراحية الحرجة للكبار الرياض01/11/2023
استشاري مساعد، الرعاية المركزة العناية الحرجة لجراحة القلب - أطفال الرياض01/11/2023
استشاري مساعد، الرعاية المركزة العناية الحرجة لجراحة القلب للكبار الرياض09/10/2023
مساعد استشاري الرعايه الطبيه للتشريفات استشاريو الرعاية الطبية للتشريفات الرياض10/12/2023
استشاري مساعد,جراحة و زراعة الكلى والبنكرياس جراحة زراعة الباطنية الرياض26/12/2023
استشاري مساعد، جراحة الأطفال وحدة جراحة الأطفال الرياض18/11/2023
مسجل حالا ت أورام مساعدالشؤون الطبية والسريرية المدينة المنورة 04/10/2023
استشاري مشارك, طب الطوارىء للبالغين وحدة الطوارئ للبالغين الرياض05/11/2023
استشاري مشارك، أمراض زراعة الكبد للبالغين زراعة الجهاز الهضمي والكبد للبالغين الرياض05/10/2023
استشاري مشارك ` طب العائلة طب العائلة الرياض04/10/2023
استشاري مشارك ` طب العائلة استشاريو طب العائلة المدينة المنورة30/10/2023
والمزيد من الوظائف ...
طريقة التقديم:
أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).