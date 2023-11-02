الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فرد مستقل بحساب المواطن.. هل يمكنه تسجيل شقيقه الأصغر لأجل استحقاق الدعم؟

حساب المواطن - الدعم الشهري
حساب المواطن
أ أ
تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع تساؤل من شخص يريد أن يسجل شقيقه معه في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.

تسجيل الشقيق الأصفر في حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا مستقل ومعي أخي الصغير.. أقدر أضيفه تابع معي في حساب المواطن ، مبينا أن رب الأسرة غير مسجل بحساب المواطن".

وجاء الرد : "في حال كان رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج لا يمكنه الاستفادة من الدعم.. نسعد بخدمتك" .

إثبات الاستقلالية للابنة في حساب المواطن:


وفي وقت سابق أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار بشأن كيفية إثبات الاستقلالية لمواطنة لا تملك صك إيجار ولا ملكية.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :"أنا أعيش في بيت الوالد رحمه الله لوحدي كيف أثبت الاستقلالية وأنا ما عندي صك إيجار ولا ملكية وش الحل".

وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين :" بإمكانك الاستفادة من الدعم عن طريق إضافتك كتابع لدى رب الأسرة ( الأم )".

اقرأ أيضا

برنامج ريف
10:25 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

برنامج ريف: أكاديمية ريف السعودية تقدم خدماتها النوعية لـ5 قطاعات

حساب مواطن
7:22 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن لمقدمي الاعتراض على قيمة المبلغ المستحق من الدعم

رابت - الراتب - ريال -
6:15 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. برواتب مجزية تصل 7000 ريال.. "سرب" يعلن عن فتح باب التقديم في البرنامج التدريبي

الاحوال المدنية
5:24 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

6 خطوات لتسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة عبر "البريد"

اقرأ أيضا

براتب 13 ألف ريال.. الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف لجميع المؤهلات

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

تنبيه مهم بخصوص صرف معاش الضمان للمطلقة التي ليس لديها أبناء

التأمينات: هذه أقل مدة يمكن ضمها لمعاش التقاعد

23 مليار ريال حجم سوق الإيجار في المنطقة الشرقية

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - الدعم الشهري 6:31 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ما شروط الحد المانع من الدعم؟ "حساب المواطن" يجيب

حساب المواطن 6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

حساب المواطن 5:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ

حساب المواطن 12:48 م السبت، 07 أكتوبر 2023

موعد صرف الدفعة 71 من دعم حساب المواطن

اقرأ أيضا

محامي
1:07 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

محامون: السماح للشركات الأجنبية بمزاولة المهنة ينعكس عليها بالجودة

الراتب - ريال 0 عملة
12:57 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

التأمينات تحدد شرط صرف منحة الزواج ومقدارها

الخطوط السعودية
10:46 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

احجز موعدك الآن.. وظائف في الخطوط السعودية عبر مقابلة شخصية وتقديم مباشر

ec_56_1
10:13 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

بادر بالتقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية للعمل في الرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - الدعم الشهري
10:46 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

فرد مستقل بحساب المواطن.. هل يمكنه تسجيل شقيقه الأصغر لأجل استحقاق الدعم؟

أهم 10
10:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين ومفاجأة أسعار تذاكر الطيران ومنحة الزواج

طيران ناس
9:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. مفاجأة عن أسعار تذاكر الطيران خاصة الرحلات الداخلية (تفاصيل)

النخيل
8:05 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل..تساقط لأشجار النخيل وتحطم زجاج السيارات .. ماذا يحدث بالقطيف والدمام؟

حساب مواطن
7:22 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن لمقدمي الاعتراض على قيمة المبلغ المستحق من الدعم

Capture
7:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. غلق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير نايف بالدمام بسبب غزارة الأمطار