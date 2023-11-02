فرد مستقل بحساب المواطن.. هل يمكنه تسجيل شقيقه الأصغر لأجل استحقاق الدعم؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع تساؤل من شخص يريد أن يسجل شقيقه معه في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.





تسجيل الشقيق الأصفر في حساب المواطن: اضافة اعلان



إثبات الاستقلالية للابنة في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا مستقل ومعي أخي الصغير.. أقدر أضيفه تابع معي في حساب المواطن ، مبينا أن رب الأسرة غير مسجل بحساب المواطن".وجاء الرد : "في حال كان رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج لا يمكنه الاستفادة من الدعم.. نسعد بخدمتك" .وفي وقت سابق أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار بشأن كيفية إثبات الاستقلالية لمواطنة لا تملك صك إيجار ولا ملكية.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :"أنا أعيش في بيت الوالد رحمه الله لوحدي كيف أثبت الاستقلالية وأنا ما عندي صك إيجار ولا ملكية وش الحل".وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين :" بإمكانك الاستفادة من الدعم عن طريق إضافتك كتابع لدى رب الأسرة ( الأم )".