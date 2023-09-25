الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

فتح التقديم على عشرات الوظائف الطبية في وزارة الدفاع

وزارة الدفاع
وزارة الدفاع
أ أ
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
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المسميات الوظيفية:


رئيس قسم ادارة الاستراتيجية والاداء المؤسسي.
اخصائي موارد بشرية - اخصائية موارد بشرية.
ممرضة مسجلة.
أخصائي نطق.
صيدلية سريرية (Clinical Pharmacist).
اخصائي أشعة - القلب (Radiographer Specialist - Cardiac).
مطور ويب.
طبيب مقيم أول - أمراض الدم الجديدة / ضابط أول - أمراض الدم السريرية.
والمزيد ...

طريقة التقديم:


أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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