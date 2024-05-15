غير مؤهل بسبب قيمة الإيجار المرتفعة.. ما الحل؟.. حساب المواطن يوضح

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رد برنامج حساب المواطن على سؤال مواطنة حول رفض طلبها للحصول على الدعم بسبب ارتفاع قيمة الإيجار.



رفض الطلب بسبب قيمة الإيجار:



معرفة حالة الاعتراض:



وقال صاحب السؤال :" تم رفضي بسبب وجود ملاحظات بالعقد وحسب تواصلي مع الدعم أن قيمة الإيجار عالية طيب شسوي هذا العقد الساري بسبب المنطقة الإقبال عليها كبير بسبب الجامعة شي خارج يدي ليش الرفض حرام !! ايش ممكن اسوي يعني".ورد حساب خدمة المستفيدين عبر منصة "إكس" بأنه :" في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".وعاد صاحب الاستفسار بالتعليق :" طيب لهذا السبب قدمت ؟ ويقولي الإيجار مرتفع شسوي إن هذا المؤجر حاط هذي القيمة.. رفعت اعتراض ماتم الرد عليه".ورد الحساب :" الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية)".