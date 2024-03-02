غلق باب التقديم في برامج معهد الإدارة العامة خلال ساعات

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ينتهي التقديم
في وظائف معهد الإدارة العامة اليوم السبت، بعد أن أعلن قبل أيام عن فتح باب التسجيل
في (برامج اللغة الإنجليزية).
وهي برامج مكثفة مدفوعة بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام (حضورياً) أو (عن بعد) على النحو التالي:
البرامج المتاحة في معهد الإدارة العامة:
1- برنامج اللغة الانجليزية (عن بعد).
التفاصيل: اضغط هنا
2- برنامج اللغة الانجليزية العام (حضوري).
- جدة
- الدمام
التفاصيل: اضغط هنا
3- برنامج اللغة الانجليزية شبه المكثف (حضوري).
- الرياض
- جدة
- أبها
التفاصيل: اضغط هنا
نبذه عن المعهد:
المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الادارة وتطوير الموارد البشرية للاسهام بكفاءة وفاعلية في تحقيق المستهدفات التنموية للملكة العربية السعودية.
ومساهمة استراتيجية المعهد في رؤية المملكة 2030 وتتخذ المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكن حكومة المملكة من تحقيق أهدافها التنموية.
طريقة التقديم:
بدأ التسجيل بتاريخ الأربعاء 1445/7/5هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى نهاية اليوم السبت 1445/8/21هـ.