غلق باب التقديم في برامج معهد الإدارة العامة خلال ساعات

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ينتهي التقديم في وظائف معهد الإدارة العامة اليوم السبت، بعد أن أعلن قبل أيام عن فتح باب التسجيل في (برامج اللغة الإنجليزية).

وهي برامج مكثفة مدفوعة بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام (حضورياً) أو (عن بعد) على النحو التالي:





البرامج المتاحة في معهد الإدارة العامة:

نبذه عن المعهد:



طريقة التقديم:

