غرفة الطائف تعلن عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات مع (عدة مزايا)

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أعلنت الغرفة
التجارية الصناعية بالطائف عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات مع (عدة مزايا)،
وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:
المسميات
الوظيفية:
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مساعد مدير إدارة الموارد البشرية.
مدير ادارة الاتصال المؤسسي.
مدير ادارة الموارد البشرية.
مدير الادارة المالية.
مساعد الأمين العام.
المزايا والحقوق الوظيفية:
ساعات الدوام 8 ساعات فترة واحدة.
تأمين طبي للموظف وعائلته.
إجازة سنوية 30 يوم مدفوعة.
تأمينات إجتماعية.
بدل نقل.
بدل سكن.
بيئة عمل محفزة وآمنة.
تدريب وتطوير مستمر.
طريقة التقديم: بدأ التقديم اليوم السبت بتاريخ
1445/03/22هـ الموافق 2023/10/07م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/27هـ
الموافق 2023/10/12م.
تُرسل السيرة الذاتية والمؤهل الدراسي والمستندات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
البريد - ([email protected]).
المصدر - (اضغط هنا).