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غرفة الطائف تعلن عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات مع (عدة مزايا)

غرفة الطائف
غرفة الطائف
أ أ
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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات مع (عدة مزايا)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:

المسميات الوظيفية:اضافة اعلان


 مساعد مدير إدارة الموارد البشرية.
 مدير ادارة الاتصال المؤسسي.
 مدير ادارة الموارد البشرية.
 مدير الادارة المالية.
 مساعد الأمين العام.
المزايا والحقوق الوظيفية:

 ساعات الدوام 8 ساعات فترة واحدة.
 تأمين طبي للموظف وعائلته.
 إجازة سنوية 30 يوم مدفوعة.
 تأمينات إجتماعية.
 بدل نقل.
 بدل سكن.
 بيئة عمل محفزة وآمنة.
 تدريب وتطوير مستمر.

طريقة التقديم:

 بدأ التقديم اليوم السبت بتاريخ 1445/03/22هـ الموافق 2023/10/07م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/27هـ الموافق 2023/10/12م.

 تُرسل السيرة الذاتية والمؤهل الدراسي والمستندات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

البريد - ([email protected]).
المصدر - (اضغط هنا).

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