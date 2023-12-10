الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

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غرفة الرياض تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات

غرفة الرياض
غرفة الرياض
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أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف بالقطاع الخاص (الكفاءة فأعلى) بالرياض وبريدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:


- مهندس.
- أخصائي علاقات حكومية.
- أخصائي خدمات طبية طارئة.
- محاسب.
- بائع.
- أخصائي تسويق.
- محاسبة زبائن.
- موظفة أمن.
- كيميائية.
- مبيعات وتسويق.
- مشرف مبيعات.
- سائق شاحنه ثقيلة.
- وسيط عقاري.
- حارس أمن.

المؤهلات المطلوبة:


- الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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