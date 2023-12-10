غرفة الرياض تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات

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أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف بالقطاع الخاص (الكفاءة فأعلى) بالرياض وبريدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
- مهندس.
- أخصائي علاقات حكومية.
- أخصائي خدمات طبية طارئة.
- محاسب.
- بائع.
- أخصائي تسويق.
- محاسبة زبائن.
- موظفة أمن.
- كيميائية.
- مبيعات وتسويق.
- مشرف مبيعات.
- سائق شاحنه ثقيلة.
- وسيط عقاري.
- حارس أمن.
المؤهلات المطلوبة:
- الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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