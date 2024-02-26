الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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غرامة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية بعد انقضاء المهلة

ضريبة القيمة المضافة
سارع إلى تقديم إقرارك الضريبي قبل نهاية الشهر
أ أ
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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 29 من شهر فبراير الجاري.اضافة اعلان

تقديم الإقرارات الضريبية

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي

وقالت الهيئة ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "الأشخاص المسجلون في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمون بكافة الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، وعليه يجب تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، ويتم تقديمة بالقيمة التي تعكس واقع النشاط في الوقت المحدد".
وأضافت: "كما سيتم فرض غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد من 5% - 25% من الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار عنها، ويتم فرض غرامة التأخير في السداد في حال عدم سداد الضريبة المستحقة بمقدار 5% من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه".


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